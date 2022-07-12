На аукционе фонда Тищенко продали гитару из «Азовстали» за 1 миллион. Деньги пойдут на ВСУ

Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко провел благотворительный ужин в Париже, на котором собрал 4,8 миллионов гривен.

Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко провел благотворительный ужин в Париже, на котором собрал 4,8 миллионов гривен. В рамках мероприятия был проведён аукцион, на котором разыгрывались вещи с украинским характером, который Тищенко собирал по всей Украине.

Подпись: Алла Барановская, Фредерик Бегбедер и Алиса Хомер

Самым дорогим лотом стала гитара с изображениями защитников Азовстали в Мариуполе. Ее продали более чем за миллион гривен. Музыкальный инструмент является арт-объектом, символизирующий смелость и непобедимую отвагу украинских воинов. Сам инструмент произведен компанией, создающей гитары для многих известных музыкантов. Например, группе U2.

Николай Тищенко, комментируя мероприятие, отметил, что ужин и аукцион – это начало кулинарной дипломатии Украины.

«Это лишь часть более крупного проекта – кулинарной дипломатии, которую мы начали. Через кулинарию, через продвижение украинской кухни в мире мы еще больше обращаем внимание на нас. Мы говорим – смотрите мы самобытная большая нация со своими уникальными характеристиками. Не что-то постсоветское, а именно украинское. Обратите внимание, сколько здесь звездных гостей и все они за Украину. Все они в восторге от нас. От наших дел. Приятный бонус таких ужинов – аукцион, благодаря которому мы собираем средства на вооруженные силы. В Париже мы собрали пять миллионов на автомобили для Николаева. Продолжение следует», – отметил инициатор проекта Николай Тищенко.

Кроме гитары, на аукционе были реализованы другие ценные подарки. Например, лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился лично от Николая Тищенко ушли с молотка за 722 000 грн. Кстати, дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко. Ее тираж всего 1000 экземпляров.

Наиболее эксклюзивным лотом стала марка с «российским военным кораблем», сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой через Николая Тищенко передал глава николаевской ОВА Виталий Ким. «Железную марку» продали за 541 500 грн.

Проект Тищенко поддержала также украинская певица и меценат Тина Кароль.

«Это фантастический результат, который еще раз показывает нам, насколько велика и прочна поддержка нашей страны в борьбе с неоправданной войной России против украинского народа, – говорит Тина Кароль. – Сегодня каждый украинец в своей профессии на своем личном фронте. От кулинара к учителю, от врача к программисту, от фермера к строителю, от артиста к чиновнику – все мы, одной большой семьей, защищаем свою землю, свою культуру, свою нацию. Каждый вклад, каждый донат, каждый благотворительный вечер сейчас важен, как никогда. Это не только служит Украине в своей совокупности существенной помощью, но и укрепляет связь поддержки нашей страны всеми европейцами».