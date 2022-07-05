В Москве засекретили от граждан адреса бомбоубежищ: являются гостайной

Адреса бомбоубежищ, в которых жители Москвы могли бы укрыться в случае ядерного удара, а также информация об их количестве и готовности к использованию является «государственной тайной».

Адреса московских бомбоубежищ стали гостайной



Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в ответ на соответствующее обращение депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина.

Ответ депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

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Ступин уточнил, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами, возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов.

Он запросил в правительстве Москвы адреса бомбоубежищ в районах Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино, Вешняки.

В ответе заммэра сказано, что по указанным адресам «защитные сооружения гражданской обороны» (ЗСГО) имеются, однако остальная информация является «гостайной».

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