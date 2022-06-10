Россия уговаривает Ким Чен Ына признать независимость “ДНР”.
В Москве представители “ДНР” и РФ провели несколько встреч с послом КНДР по поводу признания КНДР независимости “ДНР”.
Как заявила “министр иностранных дел ДНР” Наталья Никонорова, теперь от Северной Кореи ждут “подвижек”.
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Также продолжается работа над обеспечением признания “республики” и с другими странами. Отдельно Никонорова выделила переговоры с Сирией.
По ее словам, они уже близко подошли к установлению дипломатических отношений.
Напомним, Россия признала независимость “ДНР” и “ЛНР” 21 февраля 2022 года. После этого “республики” попросили у России помощи в “отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы”.