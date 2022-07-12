ВСУ заставили оккупантов бежать на Славянском направлении

Подразделения российских войск на Славянском направлении вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки.

ВСУ отбросили оккупантов и нанесли им значительные потери



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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При этом там уточнили, что украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать.

С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем недалеко от Долины.