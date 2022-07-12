НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
07:14 13 Июля 2022 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Окупанти намагаються наступати з Ізюму на Слов’янськ: ЗСУ відбили штурм

Штурм окупантів у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили.

ЗСУ відбили ворожі штурми

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Читайте Власти в Telegram: повідомляємо лише найважливіше

Там не виключили продовження ведення противником штурмових дій щодо покращення тактичного становища та створення сприятливих умов для ведення наступу у напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Також ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Loading...

Новости по теме

ТОР
12.07.2022 20:26
ГУР показало видео спецоперации по освобождению наших пленных на Херсонщине
ТОР
12.07.2022 19:00
ВСУ заставили оккупантов бежать на Славянском направлении
ТОР
12.07.2022 18:45
Россия уговаривает Ким Чен Ына признать независимость “ДНР”.
blog comments powered by Disqus
У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення

13:30 Світ

Сьогодні українці можуть спостерігати Супермісяць: що це таке

11:02 Світ

Вночі у Мелітополі та Бердянську лунали автоматні черги: що відбувається

10:11 Україна

Путин собрался в Иран

11:31 Світ

В Кадиевке горит штаб и техника оккупантов

10:44 Україна

После удара HIMARS по Шахтерску уничтожены все замкомы дивизии ВДВ РФ

08:21 Україна

Россия на рассвете мощно обстреляла Николаев: весь город в дыму

06:28 Україна

ВСУ на Херсонщине накрыли российские С-300, которые утром обстреляли Николаев

20:42 Україна

Россия вечером обстреляла Одессу ракетами: в пригороде поднимается столб дыма

19:15 Україна

Под Херсоном прогремел мощный взрыв: горит склад и база оккупантов

15:42 Україна

В Запорожье инициировали отставку замглавы облсовета, сбежавшего в начале войны

15:15 Україна