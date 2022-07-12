Окупанти намагаються наступати з Ізюму на Слов’янськ: ЗСУ відбили штурм

Штурм окупантів у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили.

ЗСУ відбили ворожі штурми



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Там не виключили продовження ведення противником штурмових дій щодо покращення тактичного становища та створення сприятливих умов для ведення наступу у напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Також ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.