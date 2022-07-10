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08:00 13 Июля 2022 Просмотров 242   КомментариевКомментарии

У Німеччині назвали точні дати відмови від російського вугілля та нафти

Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, аі російську нафту 31 грудня, знаменуючи серйозну зміну джерел енергопостачання країни.

Йорг Кукіес заявиви, що Німеччина відмовиться від російського вугілля до 1 серпня

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника міністра фінансів Йорга Кукіеса на конференції в Сіднеї.

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За його словами, головним завданням є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає Росія.

«За кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля», — сказав він на Сіднейському енергетичному форумі, спільно організованому урядом Австралії та Міжнародним енергетичним агентством.

За його словами, раніше Росія постачала 40% вугілля і 40% нафти в Німеччину.

«Кожен, хто знає історію нафтопроводу «Дружба», який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбутися цієї залежності не є тривіальною справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців», – відзначив Кукіес.

Німеччина швидко розвиває імпортні термінали зрідженого природного газу (ЗПГ), щоб допомогти заповнити його дефіцит газу. Але хоча Сполучені Штати та Катар можуть разом постачати близько 30 мільярдів кубометрів газу у вигляді ЗПГ до Європи, це все ще залишає величезну прогалину.

Тэги: Германия, Німеччина
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