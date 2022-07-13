НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
10:29 13 Июля 2022 Просмотров 173   КомментариевКомментарии

Росія вранці завдала ударів по Краматорську та Костянтинівці: подробиці

Вранці 13 липня окупанти завдали кілька ударів по об’єктах у Краматорську та Костянтинівці.

Вранці окупанти вдарили по кількох населених пунктах на Донеччині

Про це повідомила речниця Донецької обласної адміністрації Тетяна Ігнатченко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Раніше про два удари по Краматорську повідомив мер міста Олександр Гончаренко. За його словами, попередньо окупанти потрапили до лісосмуги та промзони, обійшлося без жертв.

За словами Ігнатченка, три ракетні удари довелося по Костянтинівці. Зруйновано школу, промислове підприємство та приватні будинки на вулиці Партизанській.

Ще два ракетні удари припали до селища Нью-Йорк і Краматорська.

Достеменно відомо про одну поранену жінку в Костянтинівці.

Наслідки удару по Кроматорську

Наслідки удару по Краматорську

Тэги: Донецк, Донецьк
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.07.2022 10:01
Через нестачу боєприпасів на Донбасі окупанти активізували ДРГ
ТОР
12.07.2022 17:23
В Донецке пылает и детонирует склад с боеприпасами в Петровском районе
ТОР
10.07.2022 11:46
Удар по Часовом Яру: появилось видео прямого попадания ракеты в жилой дом
blog comments powered by Disqus
У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення

13:30  Світ

Сьогодні оголосять технічний дефолт Білорусі

12:59  Світ

Білоруський прикордонник під кулями перетнув кордон, аби приєднатися до ЗСУ

12:37  Україна

Україна за два кроки від домовленості з Росією щодо експорту зерна, – Кулеба

12:09  Світ

Сьогодні українці можуть спостерігати Супермісяць: що це таке

11:02  Світ

Росія вранці завдала ударів по Краматорську та Костянтинівці: подробиці

10:29  Україна

Вночі у Мелітополі та Бердянську лунали автоматні черги: що відбувається

10:11  Україна

Через нестачу боєприпасів на Донбасі окупанти активізували ДРГ

10:01  Україна

Президент Шрі-Ланки втік на Мальдіви: у країні оголосили надзвичайний стан

09:49  Світ

ЗСУ вночі знищили базу ППО у Луганську

08:50  Україна

У Німеччині назвали точні дати відмови від російського вугілля та нафти

08:00  Світ

Їх більше ніхто не купить: Himars показали неспроможність російських С-300 та С-400

07:45  Україна

Окупанти намагаються наступати з Ізюму на Слов’янськ: ЗСУ відбили штурм

07:14  Україна

ГУР показало видео спецоперации по освобождению наших пленных на Херсонщине

20:26  Україна

ВСУ заставили оккупантов бежать на Славянском направлении

19:00  Україна

Россия уговаривает Ким Чен Ына признать независимость “ДНР”.

18:45  Світ

В Москве засекретили от граждан адреса бомбоубежищ: являются гостайной

18:31  Світ

У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення

13:30 Світ

Сьогодні українці можуть спостерігати Супермісяць: що це таке

11:02 Світ

Вночі у Мелітополі та Бердянську лунали автоматні черги: що відбувається

10:11 Україна

Путин собрался в Иран

11:31 Світ

В Кадиевке горит штаб и техника оккупантов

10:44 Україна

После удара HIMARS по Шахтерску уничтожены все замкомы дивизии ВДВ РФ

08:21 Україна

Россия на рассвете мощно обстреляла Николаев: весь город в дыму

06:28 Україна

ВСУ на Херсонщине накрыли российские С-300, которые утром обстреляли Николаев

20:42 Україна

Россия вечером обстреляла Одессу ракетами: в пригороде поднимается столб дыма

19:15 Україна

Под Херсоном прогремел мощный взрыв: горит склад и база оккупантов

15:42 Україна

В Запорожье инициировали отставку замглавы облсовета, сбежавшего в начале войны

15:15 Україна