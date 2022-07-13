Росія вранці завдала ударів по Краматорську та Костянтинівці: подробиці

Вранці 13 липня окупанти завдали кілька ударів по об’єктах у Краматорську та Костянтинівці.

Вранці окупанти вдарили по кількох населених пунктах на Донеччині



Про це повідомила речниця Донецької обласної адміністрації Тетяна Ігнатченко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Раніше про два удари по Краматорську повідомив мер міста Олександр Гончаренко. За його словами, попередньо окупанти потрапили до лісосмуги та промзони, обійшлося без жертв.

За словами Ігнатченка, три ракетні удари довелося по Костянтинівці. Зруйновано школу, промислове підприємство та приватні будинки на вулиці Партизанській.

Ще два ракетні удари припали до селища Нью-Йорк і Краматорська.

Достеменно відомо про одну поранену жінку в Костянтинівці.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Донецк, Донецьк