Сьогодні українці можуть спостерігати Супермісяць: що це таке

Найяскравіший повний Місяць року можна спостерігати 13 липня 2022 року, коли супутник нашої планети наблизиться максимально близько до Землі.

Місяць наблизиться до Землі на найближчу відстань о 12:05



Про це розповідає Аussiedlerbote.

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Супермісяць – це повний місяць або молодик, що відбувається на відстані не більше 360 000 кілометрів від центру Землі.

Таким чином під час супермісяця Місяць знаходиться на меншій відстані від Землі, ніж зазвичай. Саме тому повний Місяць виглядає на нічному небі приблизно на 7–14 відсотків більше, ніж у звичайні місячні дні.

Через збільшення видимої площі поверхні від Місяця відбивається більше сонячного світла. Тому він виглядає значно яскравішим.

Місяць наблизиться до Землі на найближчу відстань 357 264 км вже о 12:05 за Київським часом. У цей час супутник Землі перебуватиме в перигеї, найближчій до Землі точці своєї орбіти.

Коли о 20:37 Місяць стане повним, він буде на 150 кілометрів далі від Землі, ніж уранці.

Астрологи кажуть, що Супермісяць пройде у знаку Козерога. Цей знак принесе в життя людей особливу енергетику.

Тэги: космос, Луна, Місяць