Україна за два кроки від домовленості з Росією щодо експорту зерна, – Кулеба

Україна перебуває «в двох кроках від домовленості з Росією» щодо вивезення зерна для продажу в інших країнах.

Кулеба розповів про можливу домовленість з РФ щодо експорту зерна



Про це заявив в інтерв’ю іспанському El Pais глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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«Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі і зараз все залежить від Росії. Якщо вони дійсно захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використовують це, щоб продовжувати грати у свої «Голодні ігри», то продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів», – сказав він.

За словами дипломата, росіяни хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть урятувати їх від нестачі продовольства.

Кулеба також зазначив, що насправді Росія не зацікавлена ​​у тому, щоб Україна експортувала зерно. Бо знає, що від експорту Україна отримає дохід із міжнародних ринків, і це зробить її сильнішою.

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