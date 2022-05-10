Україна за два кроки від домовленості з Росією щодо експорту зерна, – Кулеба
Україна перебуває «в двох кроках від домовленості з Росією» щодо вивезення зерна для продажу в інших країнах.
Про це заявив в інтерв’ю іспанському El Pais глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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«Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі і зараз все залежить від Росії. Якщо вони дійсно захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використовують це, щоб продовжувати грати у свої «Голодні ігри», то продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів», – сказав він.
За словами дипломата, росіяни хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть урятувати їх від нестачі продовольства.
Кулеба також зазначив, що насправді Росія не зацікавлена у тому, щоб Україна експортувала зерно. Бо знає, що від експорту Україна отримає дохід із міжнародних ринків, і це зробить її сильнішою.