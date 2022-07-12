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12:59 13 Июля 2022 Просмотров 366   КомментариевКомментарии

Сьогодні оголосять технічний дефолт Білорусі

У середу 13 липня в Білорусі фактично буде оголошено технічний дефолт із зовнішніх виплат.

Беларусь не змогла розрахуватися у доларах

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Він нагадав, що до 29 червня Білорусь мала виплатити купон з єврооблігацій «Білорусь-2027″ в еквіваленті $22,9 млн. Але зробила це в білоруських рублях.

Агенція Fitch у відповідь знизила довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного «С». І погодилась зачекати до кінця “grace period” 13 липня.

Агентство попередило, що констатує дефолт Білорусі щодо випуску, якщо платіж не буде здійснено в доларах або єврооблігації будуть обмінені на держоблігації в доларах (але розрахунок за якими проводитиметься у місцевих рублях на внутрішньому ринку).

Учора, 12 липня, білоруський мінфін заявив, що змушений платити в рублях, оскільки роботу з країною та її платежами щодо єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank. У Білорусі наполягають, що ситуація форс-мажорна, але скаржаться, що Fitch так не вважає.

“Зважаючи на цю заяву, зробити виплати в доларах, як того вимагають умови, БР не вдалося, і країна набуває статусу технічного дефолту. Сьогодні буде офіційна комунікація від Fitch”, – пояснив Железняк.

Що це означає для Білорусі?

За словами нардепа, білоруська економіка давно перебуває на штучному диханні і підключена до “гнилого трупа” під назвою «економіка РФ».

“Тому за фактом нічого нового. Просто тепер у них є офіційна довідка, що їхня економіка смертельно хвора. І коли вона відразу ж за економікою РФ навернеться, то економісти напишуть: «І померли одного дня», – резюмував Железняк.

Тэги: беларусь
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