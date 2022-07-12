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13:30 13 Июля 2022 Просмотров 596   КомментариевКомментарии

У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення

Співголовою новоствореної Координаційної ради з імпортозаміщення призначили молодшу дочку президента РФ Володимира Путіна Катерину Тихонову.

Путін доручив дочці зайнятися імпортозаміщенням

Про це повідомило російське видання РБК. Координаційна рада функціонуватиме при Російському союзі промисловців та підприємців (РСПП).

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Однією з функцій ради буде збір «успішних випадків заміщення вітчизняними аналогами» та створення інтернет-сервісів для підтримки імпортозаміщення.

Нагадаємо, після введення Євросоюзом п’ятого пакету антивоєнних санкцій у санкційних списках опинилися доньки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова.

Вони також потрапили під санкції США, Великої Британії та Японії.

Декілька років тому журналісти запитали Путіна про його дочок, проте він не визнав факт батьківства.

До цього Тихонова очолювала інноваційний фонд «Іннопрактика».

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
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У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення

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