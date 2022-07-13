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14:47 13 Июля 2022 Просмотров 545   КомментариевКомментарии

У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму

У Запоріжжі близько 14:25 після оголошення повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.

Стовп диму в місці прильоту

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Крім того, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав городян не залишати укриттів та не публікувати фото та відео.

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Після вибуху в одному з районів у небо здійнявся великий стовп диму.

Згодом Запорізька ОВА повідомила, що в обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Поцілили в одне з підприємств міста.

Офіційної інформації про руйнування та можливих постраждалих наразі немає.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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