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14:47 13 Июля 2022 545 Комментарии
У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму
У Запоріжжі близько 14:25 після оголошення повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.
Стовп диму в місці прильоту
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Крім того, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав городян не залишати укриттів та не публікувати фото та відео.
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Після вибуху в одному з районів у небо здійнявся великий стовп диму.
Згодом Запорізька ОВА повідомила, що в обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет.
Поцілили в одне з підприємств міста.
Офіційної інформації про руйнування та можливих постраждалих наразі немає.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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