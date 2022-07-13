У Туреччині закінчилися чотиристоронні переговори щодо українського зерна: перші підсумки

У Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участю делегацій України, Туреччини, ООН та Росії.

Вони тривали більше трьох годин.

Про це повідомило агентство Anadolu.

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Це були перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого РФ.

«Делегації обговорили безпечне відправлення морем вантажів, які знаходяться в українських портах, на тлі війни з Росією, що триває», – сказано в заяві Міністерства національної оборони Туреччини.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна перебуває «в двох кроках від домовленості з Росією» щодо вивезення зерна для продажу в інших країнах.