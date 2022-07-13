НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Політика
17:51 13 Июля 2022 Просмотров 400   КомментариевКомментарии

У Туреччині закінчилися чотиристоронні переговори щодо українського зерна: перші підсумки

У Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участю делегацій України, Туреччини, ООН та Росії.

Вони тривали більше трьох годин.

Про це повідомило агентство Anadolu.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Це були перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого РФ.

«Делегації обговорили безпечне відправлення морем вантажів, які знаходяться в українських портах, на тлі війни з Росією, що триває», – сказано в заяві Міністерства національної оборони Туреччини.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна перебуває «в двох кроках від домовленості з Росією» щодо вивезення зерна для продажу в інших країнах.

Loading...

Новости по теме

ТОР
13.07.2022 16:24
КНДР визнала суверенітет та незалежність терористичної організації “ДНР”
ТОР
13.07.2022 15:37
Гауляйтерша Василівки випускає людей із міста лише в обмін на їхню нерухомість
ТОР
13.07.2022 14:47
У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму
blog comments powered by Disqus
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: місто в диму

20:07  Україна

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

19:50  Світ

ВООЗ закликала країни повернути масковий режим: смертність через COVID-19 зростає

19:04  Світ

Через санкції Росія ризикує втратити своїх союзників

18:14  Світ

У Туреччині закінчилися чотиристоронні переговори щодо українського зерна: перші підсумки

17:51  Україна

Під Запоріжжям українські захисники збили з ПЗРК два ворожі літаки

17:48  Україна

Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці

16:59  Україна

ЗСУ вдарили по базі РФ у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці

16:45  Україна

КНДР визнала суверенітет та незалежність терористичної організації “ДНР”

16:24  Світ

Гауляйтерша Василівки випускає людей із міста лише в обмін на їхню нерухомість

15:37  Україна

У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму

14:47  Україна

У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення

13:30  Світ

Сьогодні оголосять технічний дефолт Білорусі

12:59  Світ

Білоруський прикордонник під кулями перетнув кордон, аби приєднатися до ЗСУ

12:37  Україна

Україна за два кроки від домовленості з Росією щодо експорту зерна, – Кулеба

12:09  Світ

Сьогодні українці можуть спостерігати Супермісяць: що це таке

11:02  Світ

Росія вранці завдала ударів по Краматорську та Костянтинівці: подробиці

10:29  Україна