ЗСУ вдарили по базі РФ у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці

Вночі ВСУ вдарили по базі розташування військ РФ у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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«Наразі підтверджені втрати російських військ за ніч складають 11 військових, три одиниці броньованої та дві – автомобільної техніки. Решта втрат розвідується», – сказано в повідомленні.

Також у зведенні йдеться, що військові РФ вражені втратами, яких завдають їм артилерійсько-ракетні підрозділи ЗСУ.

Між тим, окупанти продовжують облаштовувати рубежі оборони й підступно обстрілювати тилові райони.

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