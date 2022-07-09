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16:45 13 Июля 2022 30 Комментарии
ЗСУ вдарили по базі РФ у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці
Вночі ВСУ вдарили по базі розташування військ РФ у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
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«Наразі підтверджені втрати російських військ за ніч складають 11 військових, три одиниці броньованої та дві – автомобільної техніки. Решта втрат розвідується», – сказано в повідомленні.
Також у зведенні йдеться, що військові РФ вражені втратами, яких завдають їм артилерійсько-ракетні підрозділи ЗСУ.
Між тим, окупанти продовжують облаштовувати рубежі оборони й підступно обстрілювати тилові райони.
Тэги: херсон, всу, зсу
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