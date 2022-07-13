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16:59 13 Июля 2022 227 Комментарии
Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці
В результаті двох прильотів ракет по Запоріжжю завдано руйнувань одному з підприємств, семеро людей отримали поранення.
Ракета влучила в оде з підприємств
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
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«Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі 13 липня близько 14:25 після оголошення повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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