Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці

В результаті двох прильотів ракет по Запоріжжю завдано руйнувань одному з підприємств, семеро людей отримали поранення.

Ракета влучила в оде з підприємств



Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі 13 липня близько 14:25 після оголошення повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя