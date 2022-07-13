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17:48 13 Июля 2022 267 Комментарии
Під Запоріжжям українські захисники збили з ПЗРК два ворожі літаки
У Запорізькій області 13 липня нацгвардієць-строковик із позивним “Бандит” збив із ПЗРК «Ігла» вже п’яту свою ворожу “Сушку”.
"Бандит" збив уже п'ятий російський літак
Про це повідомили джерела Vlasti.net.
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Крім того, «приземлив» російський Су-25 також боєць 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Збройних сил України, що дислокуються на Запорізькому напрямку.
Він також використав ПЗРК.
Як повідомляли Vlasti, у Запорізькій області нацгвардієць-строковик із позивним “Бандит” збив із ПЗРК «Голка» вже четвертий ворожий літак.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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