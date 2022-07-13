Через санкції Росія ризикує втратити своїх союзників

Через санкції, накладені на енергоносії РФ, почали страждати її найближчі союзники – Венесуела та Іран.

Венесуела та Іран можуть переорієнтуватися з Росії на США та ЄС



Експерти не виключають переорієнтацію цих країн на ЄС та США.

Про це повідомило The New York Times.

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У той час, як Росія намагається знайти нових покупців для своєї нафти, щоб обійти все жорсткіші західні санкції, вона скорочує частку ринку двох своїх союзників — Ірану та Венесуели — і запускає цінову війну, яка може зашкодити їм усім.

Конкуренція за продажі в Азію вже змусила Венесуелу та Іран різко знизити ціну на нафту, щоб утримати кілька доступних торгових точок для власного санкціонованого експорту.

І хоча і Іран, і Венесуела публічно залишаються близькими до Росії, експерти очікують, що якщо нафтова битва триватиме, це посилить напруженість у стосунках із Кремлем.

На тлі зростання незадоволеності цих країн вони шукають альтернативні ринки збуту. Саме новими покупцями можуть стати ЄС та США. Західні країни зіштовхнулися зі зростанням цін на енергоресурси та готові платити повну ціну, що відкриває можливості для переговорів.

Тэги: Россия, Венесуэла, Иран, Росія, Венесуела, Іран