ВООЗ закликала країни повернути масковий режим: смертність через COVID-19 зростає

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав уряди у всьому світі ухвалити повернення маскового режиму та покращення вентиляції на тлі неприйнятної високої кількості смертей.

Гебрейєсус зазначив, що смеертність від COVID-19 зростає



Про це повідомило Sky News.

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У той час як багато урядів багатих країн практично відмовилися від коронавірусних обмежень після успішного проведення вакцинації, генеральний директор організації підкреслив, що пандемія «далека від завершення».

Гебрейєсус сказав, що підваріанти Omicron продовжують викликати нові хвилі випадків, госпіталізацій і смертей по всьому світу.

«Я стурбований тим, що випадки COVID-19 продовжують зростати, що виливається у додаткове навантаження на системи охорони здоров’я та медичних працівників», – сказав він.

Також глава ВООЗ висловив стурбованість тенденцією смертності, що зростає.

Тэги: воз, covid-19, ВООЗ