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19:50 13 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану. незалежність тимчасово окупованих Російською Федерацією територій у Донецькій та Луганській областях України.

КНДР визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР"

Про це сказано в заяві на сайті МЗС України.

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Там підкреслили, що розглядають це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

“Визнання північнокорейським режимом «суб’єктності» російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України”, – сказано в заяві.

У відповідь на такий недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з КНДР.

«Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР”, – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Тэги: КНДР
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