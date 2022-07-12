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06:11 14 Июля 2022 Просмотров 242   КомментариевКомментарии

Росіяни потужно обстріляла Миколаїв на світанку: все місто в диму

У Миколаєві на світанку близько 05:00 пролунали вибухи, внаслідок кількох прильотів виникли пожежі.

В Николаеве много прилетов и пожаров

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та мешканці.

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Також обстріл підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

Напередодні прильотів херсонські паблики публікували запуски ракет з-під міста у бік Миколаєва.

Відомо, що мінімум одну ракету збила ППО.

Також за попередньою інформацією, є попадання по житловому будинку.

Місцеві жителі кажуть, що прильотів та пожеж так багато, що у диму практично все місто.

Для розуміння – заблюрена панорама міста.

Для розуміння – заблюрена панорама міста.

Пізніше Сєнкевич повідомив, що окупанти знову влучили по низці цивільних об’єктів.

На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Вже відомо, що є постраждалі.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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