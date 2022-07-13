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06:51 14 Июля 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Кремль наказав усім регіонам підготувати добровольчі батальйони для війни в Україні

Кремль наказав російським «суб’єктам федерації» (регіонам) формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

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Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Російський військовий кореспондент і мілблогер Максим Фомін заявив, що Росія почала «добровольчу мобілізацію», коли кожен регіон повинен створити принаймні один добровольчий батальйон.

Це означає, що Кремль наказав 85 «суб’єктам федерації» (регіонам, включаючи окупований Севастополь і Крим) вербувати та фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів, а не оголошувати мобілізацію, яка базується на призовній чи обов’язковій активізація всіх резервістів Росії.

Російські ЗМІ повідомляли, що регіональні чиновники беруть на роботу чоловіків віком до 50 років (або 60 для окремих військових спеціальностей) на шестимісячний контракт і пропонують зарплату в середньому від 220 000 до 350 000 рублів на місяць (приблизно від 3750 до 6000 доларів США).

Окремі регіони пропонують миттєву надбавку до військової служби в середньому 200 тис. рублів (приблизно 3400 доларів США), яка видається з бюджету регіону, та соціальні виплати для військовослужбовців та їхніх сімей.

Російські ЗМІ вже підтвердили створення або розгортання добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях наприкінці червня та на початку липня. Офіційні особи Тюменської області оголосили про формування добровольчих підрозділів (а не батальйону) 7 липня.

До кінця серпня добровольчі батальйони можуть сформувати близько 34 тисяч нових військовослужбовців, якщо кожен суб’єкт федерації створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Кількість чоловіків може змінюватись, оскільки деякі суб’єкти федерації, такі як Республіка Татарстан і Чечня, створюють відповідно два та чотири добровольчі батальйони.

Цілком можливо, що деякі суб’єкти федерації можуть відкласти або не взяти участь у створенні батальйонів.

Новосформовані підрозділи наразі виїжджають на полігони і, ймовірно, завершать місячну підготовку до кінця серпня, але вони не будуть боєздатними за такий короткий період.

Тэги: Россия, Росія
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