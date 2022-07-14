На фронті загострення: ворог рветься до Сіверська та шляху на Бахмут

Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

ВСУ продовжують нищити окупантів



Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів.

Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

“Крізь невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою”, – відзначив Гайдай.

За його словами, зараз росіяни ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

Як повідомляли Vlasti раніше, російські війська проводять наступальні дії на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському напрямках, але ВСУ дають ворогу гідну відсіч.