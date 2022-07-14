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09:48 14 Июля 2022 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Ранковий удар по Миколаєву: куди влучили російські ракети

Під час ранкового обстрілу Миколаєва росіяни влучили у готель у центрі міста та пошкодили будівлю торгово-розважального центру.

Одна з ракет влучила у готель в центрі Миколаїва

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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«Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти», – розповів він.

Також пошкоджено два навчальні заклади та об’єкт транспортної інфраструктури.

Одна людина отримала поранення. Попередньо без загиблих.

За словами Сєнкевича, на місцях працюють комунальники.

Комунальники розбирають завали

Комунальники розбирають завали

Вони вже розчистити від уламків та сміття проїзд для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, по місту було випущено 9 ракет із зенітної ракетної системи С-300.

Інформація щодо постраждалих наразі невідома

Росія випустила по Миколаїву 9 ракет

Як повідомляли Vlasti раніше, у Миколаєві на світанку близько 05:00 пролунали вибухи, внаслідок кількох прильотів виникли пожежі.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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