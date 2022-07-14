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11:02 14 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ продовжують нищити російських командирів: озвучені нові втрати окупантів

У російської армії продовжують зростати втрати серед командного складу завдяки умілим діям ЗСУ.

ЗСУ продовжують нищити російських командирів

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, наразі отримано інформацію, що 8 липня Збройні сили України завдали удару за пунктом управління 106 повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула) окупантів.

Внаслідок удару вбито та поранено понад 28 військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі:

  • командир 106 вдд полковник Селівьорстов – він отримав легкі поранення;

  • начальник штабу-перший заступник командира 106 вдд полковник Куліков – тяжко поранений;

  • заступник командира 106 ВДД з озброєння полковник Кудрін – загинув;

  • заступник командира 106 ВДД з тилу полковник Кузьмінов – загинув.

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