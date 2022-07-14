ЗСУ продовжують нищити російських командирів: озвучені нові втрати окупантів
У російської армії продовжують зростати втрати серед командного складу завдяки умілим діям ЗСУ.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
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За його словами, наразі отримано інформацію, що 8 липня Збройні сили України завдали удару за пунктом управління 106 повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула) окупантів.
Внаслідок удару вбито та поранено понад 28 військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі:
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командир 106 вдд полковник Селівьорстов – він отримав легкі поранення;
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начальник штабу-перший заступник командира 106 вдд полковник Куліков – тяжко поранений;
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заступник командира 106 ВДД з озброєння полковник Кудрін – загинув;
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заступник командира 106 ВДД з тилу полковник Кузьмінов – загинув.