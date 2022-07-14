У Вінниці ракета влучила в людяне місце: є загиблі

У Вінниці окупанти, очевидно, потрапили ракетою у дуже людне місце, є загиблі.

Глава Офісу президента Єрмак назвав удар терористичним актом.

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“Вінниця. Черговий терористичний акт РФ. Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук…” – написав він.

Також очільник ОП додав, що Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, в результаті удару по цивільному об’єкта у Вінниці є загиблі.

«Потрапили в Торговий Центр. Дуже багато загиблих. Дуже», – написав він.

Повідомляють, що на місці трагедіх дуже багато диму. Працюють всі служби.

Нацполіція повідомила, що наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів

Від ударів постраждала будівля з офісними приміщеннями, Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.