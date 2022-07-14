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12:12 14 Июля 2022 19 Комментарии
Нелюди: Зеленський відреагував на удар по Вінниці
Президент України Володимир Зеленський назвав росіян нелюдями, а Росію країною вбивцею і терористом після ракетного удару по Винниці.
Зеленський назвав росіян нелюдями
Свою позицію глава держави висловив зокрема в Telegram.
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“Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.
Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?
Нелюди.
Країна-вбивця. Країна-терорист”, – написав Зеленський.
Тэги: Вінниця, Володимр Зеленський
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