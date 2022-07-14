Мер Миколаєва показав наслідки ранкових влучень по школах міста

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки ранкових влучень по школах Миколаєва.

Ракета прилетіла біля школи



За його словами, в одній школі повністю зруйновано частину будівлі, в іншій – вибито вікна, двері, пошкоджено дах та фасад.

За попередньою інформацією, по Миколаєву було випущено 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.

Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилась медична допомога.

Як повідомляли Vlasti раніше, у Миколаєві на світанку близько 05:00 пролунали вибухи, внаслідок кількох прильотів виникли пожежі.