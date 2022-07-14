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12:40 14 Июля 2022 Просмотров 131   КомментариевКомментарии

Мер Миколаєва показав наслідки ранкових влучень по школах міста

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки ранкових влучень по школах Миколаєва.

Ракета прилетіла біля школи

За його словами, в одній школі повністю зруйновано частину будівлі, в іншій – вибито вікна, двері, пошкоджено дах та фасад.

За попередньою інформацією, по Миколаєву було випущено 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Воронка від влучання ракети біля школи

Воронка від влучання ракети біля школи

Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.

Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилась медична допомога.

Як повідомляли Vlasti раніше, у Миколаєві на світанку близько 05:00 пролунали вибухи, внаслідок кількох прильотів виникли пожежі.

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