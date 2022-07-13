В Херсоні окупанти зробили склад боєприпасів у драмтеатрі

В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша окупанти створили склад артилерійських боєприпасів.

У драмтеатрі тепер вбивча зброя



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня.

Наразі окупанти виставили посилену охорону приміщення театру.

Також організовано патрулювання скверу та вулиць довкола.

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