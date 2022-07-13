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13:29 14 Июля 2022 100 Комментарии
В Херсоні окупанти зробили склад боєприпасів у драмтеатрі
В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша окупанти створили склад артилерійських боєприпасів.
У драмтеатрі тепер вбивча зброя
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
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Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня.
Наразі окупанти виставили посилену охорону приміщення театру.
Також організовано патрулювання скверу та вулиць довкола.
Тэги: херсон
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