Під Херсоном потужно палає склад боєприпасів: у окупантів паніка

Під Херсоном ЗСУ накрили склад із боєприпасами російської армії.

Великий стовб дима над Херсонщиною



Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Величезний стовп диму від пожежі видно навіть із Одеської області.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що, за словами місцевих жителів, частина окупантів у паніці переодягається у цивільний одяг і з великими сумками пакується у викрадений цивільний транспорт.

Офіційного підтвердження знищення складу поки що немає. Але, судячи з фото, палає сильно.

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