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14:03 14 Июля 2022 157 Комментарии
Під Херсоном потужно палає склад боєприпасів: у окупантів паніка
Під Херсоном ЗСУ накрили склад із боєприпасами російської армії.
Великий стовб дима над Херсонщиною
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
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Величезний стовп диму від пожежі видно навіть із Одеської області.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що, за словами місцевих жителів, частина окупантів у паніці переодягається у цивільний одяг і з великими сумками пакується у викрадений цивільний транспорт.
Офіційного підтвердження знищення складу поки що немає. Але, судячи з фото, палає сильно.
Тэги: херсон
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