Глава військової хунти М’янми прибув до Москви за космічними та ядерними секретами
Глава військової хунти М’янми приїхав до Москви для «приватної зустрічі» із представниками космічних, військових та ядерних відомств РФ.
Про це повідомила The Guardian.
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У російському посольстві в М’янмі повідомили, що Мін Аун Хлаїн прилетів до Москви у вівторок, назвавши офіційною метою участь у відкритті культурного центру М’янми.
Також у розкладі лідера військової хунти М’янми були зустрічі з главами «Роскосмосу» та «Росатому». За підсумками останньої було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в атомній енергетиці.
Міноборони Росії заявило, що Мін Аун Хлаїн та представники російського оборонного відомства також провели переговори. Їхній результат — це рішення «поглибити співпрацю у військовій галузі».
Нагадаємо, що Росію та військову хунту М’янми пов’язують «тривалі стосунки». Росія підтримувала кривавий переворот у цій країні. 2021 року, незадовго після захоплення влади, Росія запропонувала зброю військовим. Також повідомлялося про постачання винищувачів.
1 лютого 2021 року військові захопили владу в М’янмі, оголосивши про запровадження надзвичайного стану терміном на один рік. Аун Сан Су Чжі та багато інших політиків було заарештовано.