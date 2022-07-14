Глава військової хунти М’янми прибув до Москви за космічними та ядерними секретами

Глава військової хунти М’янми приїхав до Москви для «приватної зустрічі» із представниками космічних, військових та ядерних відомств РФ.

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Про це повідомила The Guardian.

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У російському посольстві в М’янмі повідомили, що Мін Аун Хлаїн прилетів до Москви у вівторок, назвавши офіційною метою участь у відкритті культурного центру М’янми.

Також у розкладі лідера військової хунти М’янми були зустрічі з главами «Роскосмосу» та «Росатому». За підсумками останньої було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в атомній енергетиці.

Міноборони Росії заявило, що Мін Аун Хлаїн та представники російського оборонного відомства також провели переговори. Їхній результат — це рішення «поглибити співпрацю у військовій галузі».

Нагадаємо, що Росію та військову хунту М’янми пов’язують «тривалі стосунки». Росія підтримувала кривавий переворот у цій країні. 2021 року, незадовго після захоплення влади, Росія запропонувала зброю військовим. Також повідомлялося про постачання винищувачів.

1 лютого 2021 року військові захопили владу в М’янмі, оголосивши про запровадження надзвичайного стану терміном на один рік. Аун Сан Су Чжі та багато інших політиків було заарештовано.

Тэги: Россия, Мьянма, Росія, М'янма