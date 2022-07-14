Російські військові масово відмовляються евакуювати поранених товаришів з поля бою

Військовослужбовці ЗС РФ масово відмовляються брати участь в евакуації поранених товаришів по службі з поля бою через страх перед західною зброєю, переданою Україні.

Своїх не кидаємо?



Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, росіяни бояться нових артилерійських систем, які точними ударами «можуть задвохсотити більше, ніж вдасться витягнути».

Наприклад, 13 липня на Краматорському напрямку військовослужбовці однієї з БТГр 41 загальновійськової армії (в/ч 64128, Новосибірськ) Центрального ВО при спробі наступу на позиції ЗС України втратили 8 осіб убитими та понад 11 пораненими.

Проте товариші по службі відмовилися проводити евакуацію поранених, через що більшість загинула, а частина потрапила в полон ЗС України.

Така сама ситуація, за словами Цимбалюка, відбувається абсолютно на всіх ділянках фронту.