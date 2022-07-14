Росія заговорила про мирні переговори з Україною: озвучено умови
Росія готова повернутися до переговорів з Україною щодо миру, але наполягатиме на визнанні статусу Криму та самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко в інтерв’ю «Інтерфаксу».
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За його словами, Росія готова поновити переговори з Україною щодо припинення бойових дій.
Однак російський підхід, а словами Руденка, “залишається незмінним” — майбутня угода має фіксувати нейтральний, позаблоковий та без’ядерний статус України, визнання “територіальних реалій”, у тому числі нинішній статус Криму, а також “Л/ДНР”.
«Якщо Україна висловить бажання повернутися за стіл переговорів, ми готові позитивно відреагувати», – сказав заступник міністра.
Він також додав, що Москва наполягатиме на тому, щоб Україна дала чітку відповідь на пропозиції російської сторони, і все порівнюватиме із ситуацією «на землі», яка постійно змінюється.