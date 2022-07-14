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19:49 14 Июля 2022 Просмотров 265   КомментариевКомментарии

Росія заговорила про мирні переговори з Україною: озвучено умови

Росія готова повернутися до переговорів з Україною щодо миру, але наполягатиме на визнанні статусу Криму та самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.

Росія хоче повернути Україну за стіл переговорів

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко в інтерв’ю «Інтерфаксу».

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За його словами, Росія готова поновити переговори з Україною щодо припинення бойових дій.

Однак російський підхід, а словами Руденка, “залишається незмінним” — майбутня угода має фіксувати нейтральний, позаблоковий та без’ядерний статус України, визнання “територіальних реалій”, у тому числі нинішній статус Криму, а також “Л/ДНР”.

«Якщо Україна висловить бажання повернутися за стіл переговорів, ми готові позитивно відреагувати», – сказав заступник міністра.

Він також додав, що Москва наполягатиме на тому, щоб Україна дала чітку відповідь на пропозиції російської сторони, і все порівнюватиме із ситуацією «на землі», яка постійно змінюється.

Тэги: Росія
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