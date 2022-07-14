НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
20:10 14 Июля 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Прем’єр Італії Маріо Драгі йде у відставку

Маріо Драгі йде у відставку з посади прем’єр-міністра Італії.

Драгі пішов через розвал коаліції

Про це він сказав на засіданні уряду, повідомило CNBC.

«Хочу повідомити вам, що сьогодні ввечері я подам прохання про відставку президенту Італії», – цитують італійські ЗМІ заяву Драгі.

Він пояснив, що коаліції національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує.

“Рух п’яти зірок”, одна з партій коаліційного уряду на чолі з Драгі, виступила проти нового указу, спрямованого на зниження інфляції та зростання цін на енергоносії. Аналітики, однак, стверджують, що опозиція цьому пакету є не стільки ідеологічною, скільки результатом внутрішньопартійних суперечок.

Драгі перебуває при владі з лютого 2021 року та очолював уряд, сформований кількома партіями та технократами з метою принести стабільність у південноєвропейську країну, яка часто потрапляє в нові витки політичного хаосу.

Тэги: Італія
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.07.2022 19:49
Росія заговорила про мирні переговори з Україною: озвучено умови
ТОР
14.07.2022 19:32
Росіяни хочуть запустити напівзруйнований “Азот” у Северодонецьку: шукають працівників
ТОР
14.07.2022 18:32
В Маріуполі партизани підпалили завод Сателіт. Відео
blog comments powered by Disqus