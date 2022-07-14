Прем’єр Італії Маріо Драгі йде у відставку

Маріо Драгі йде у відставку з посади прем’єр-міністра Італії.

Драгі пішов через розвал коаліції



Про це він сказав на засіданні уряду, повідомило CNBC.

«Хочу повідомити вам, що сьогодні ввечері я подам прохання про відставку президенту Італії», – цитують італійські ЗМІ заяву Драгі.

Він пояснив, що коаліції національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує.

“Рух п’яти зірок”, одна з партій коаліційного уряду на чолі з Драгі, виступила проти нового указу, спрямованого на зниження інфляції та зростання цін на енергоносії. Аналітики, однак, стверджують, що опозиція цьому пакету є не стільки ідеологічною, скільки результатом внутрішньопартійних суперечок.

Драгі перебуває при владі з лютого 2021 року та очолював уряд, сформований кількома партіями та технократами з метою принести стабільність у південноєвропейську країну, яка часто потрапляє в нові витки політичного хаосу.

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