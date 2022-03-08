Вбита в Вінниці дівчинка Ліза знімалася в різдвяному ролику Зеленської

Загибла внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 4-річна Ліза знімалася в різдвяному ролику першої леді Олени Зеленської у 2021 році.

Зеленська назвала Лізу маленькою бешкетницею



Про дівчинку згадала сама Зеленська в Twitter.

«Ми познайомилися під час запису відео до різдвяних свят. Маленька бешкетниця встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, але й усіх інших дітей, мене, операторів та режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими».

Перша леді також оприлюднила фрагмент відео, повна версія якого датована 2021 роком.

У ньому Зеленська разом з дітьми з особливими освітніми потребами розмальовувала іграшки для ялинки біля ОП. Ліза кілька разів з’являється в кадрі.

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