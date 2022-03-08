Главная » Україна » Суспільство
06:02 15 Июля 2022 27 Комментарии
Вбита в Вінниці дівчинка Ліза знімалася в різдвяному ролику Зеленської
Загибла внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 4-річна Ліза знімалася в різдвяному ролику першої леді Олени Зеленської у 2021 році.
Зеленська назвала Лізу маленькою бешкетницею
Про дівчинку згадала сама Зеленська в Twitter.
«Ми познайомилися під час запису відео до різдвяних свят. Маленька бешкетниця встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, але й усіх інших дітей, мене, операторів та режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими».
Перша леді також оприлюднила фрагмент відео, повна версія якого датована 2021 роком.
У ньому Зеленська разом з дітьми з особливими освітніми потребами розмальовувала іграшки для ялинки біля ОП. Ліза кілька разів з’являється в кадрі.
Тэги: Елена Зеленская, Олена Зеленська
Loading...
Новости по теме
ТОРОткрытое письмо Елены Зеленской мировым СМИ
08.03.2022 23:49
ТОР
ТОРЖена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах
18.01.2022 10:22