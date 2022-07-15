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Главная » Україна » Інциденти
08:08 15 Июля 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

У Миколаєві пролунали вибухи: над містом піднімається дим

Вранці 15 липня у Миколаєві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, над містом піднімається великий стовп диму.

Про це повідомили місцеві Telegram-канади та городяни у соцмережах та пабликах.

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Є інформація, що одну із ракет збила система ППО.

У місці одного прильоту виникла сильна пожежа, дим від якої піднімається високо в небо, його видно здалеку.

Також інформацію про обстріл підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.

Дим на тлі панорами міста

Дим на тлі панорами міста

Також повідомляють, що ракети вилітають із Херсонської області. Б’ють приблизно по одному району.

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