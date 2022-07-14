У Білорусі констатували дефолт
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s розглядає виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях як дефолт.
Про це йдеться у повідомленні агентства.
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Фактично білоруська влада наслідувала приклад РФ і привела свою країну до банкрутства.
Зазначимо, ще 28 червня Рада міністрів та Національний банк Білорусі ухвалили спільне рішення оплачувати валютні борги країни у білоруських рублях. Фактично, країна відмовилася погашати свої борги.
Що це означає для Білорусі?
За словами нардепа Ярослава Железняка, білоруська економіка давно перебуває на штучному диханні і підключена до “гнилого трупа” під назвою «економіка РФ».
“Тому за фактом нічого нового. Просто тепер у них є офіційна довідка, що їхня економіка смертельно хвора. І коли вона відразу ж за економікою РФ навернеться, то економісти напишуть: «І померли одного дня», – резюмував Железняк.