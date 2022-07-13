У Мелітополі окупанти вкопують військову техніку у густонаселеному районі

У Мелітополі російські загарбники риють ями для розміщення систем ППО та іншої техніки на території багатопрофільного центру професійно-технічної освіти (ПТУ №24).

Окупанти перетворили учбовий заклад на військову базу



Про це повідомили місцеві мешканці.

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Навчальний заклад знаходиться у густонаселеному районі міста та щільно оточений житловими багатоповерхівками.

Будівлю та територію ПТУ окупанти облюбували давно. Останнім часом там була база російського ФСБ. На спортмайданчику центру вони влаштували паркування для білих автомобілів із синіми смугами, територію обгородили від сторонніх очей двометровим європарканом, поверх якого пустили колючий дріт.

А у самій будівлі росіяни влаштували масштабний ремонт, щоб переобладнати його для своїх цілей.

Однак після масованого удару по базі на мелітопольському летовищі звідти всі поспішно виїхали.

Наразі, за словами місцевих жителів, на території навчального закладу працюють екскаватори, а з двору регулярно виїжджають Камази, завантажені землею.

Кажуть, там окупанти риють фортифікаційні споруди для встановлення систем ППО та іншої військової техніки.

Мелітопольці, які мешкають поруч, поспішно виїжджають із сім’ями зі своїх квартир, побоюючись, що ПТУ стане об’єктом для удару.

Люди вважають, що вдарити туди можуть самі росіяни, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах житлових кварталів.

Тэги: мелитополь, Мелітополь