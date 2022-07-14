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11:39 15 Июля 2022 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

У центрі Сєвєродонецька вибухнув автомобіль з окупантами

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку вибухнув автомобіль з російськими військовими.

Вибух стався на центральній вулиці міста

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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«У Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора «несподівано» підірвався автомобіль з окупантами. Унаслідок 6 поранених, з яких 4 — тяжкі», — зазначив він.

Також Гайдай додав, що серед населення Луганської області зростає невдоволення окупаційною владою та військовими. Вони постійно займаються мародерством і погрожують цивільним.

Тэги: Северодонецк, Северодонецьк
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