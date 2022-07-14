США та Японія провели показові навчання на тлі агресії Росії та Китаю

Цього тижня понад 50 військових літаків США та Японії пролетіли над водами поблизу Японії, коли два союзники демонстрували силу на тлі зростання напруженості в регіоні з Китаєм і Росією.

У навчаннях взяли участь десятки військових літаків



Про це повідомило CNN.

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Міністерство оборони Японії уточнило, що у навчаннях взяли участь 12 першокласних винищувачів-невидимок F-22 ВПС США, чотири літаки-невидимки F-35 і 13 літаків F-15.

До американських винищувачів приєдналися 20 японських винищувачів F-15 і F-2, а також три американські літаки розвідки та підтримки.

В міністерство оборони Японії повідомили, що японські та американські винищувачі літали в небі над Японським морем, Тихим океаном і Східно-Китайським морями з метою вдосконалення тактичних навичок і «здатності спільного реагування».

Військово-повітряні сили США не коментували навчання цього тижня, але минулого місяця в прес-релізі повідомили, що відправили 12 F-22 з Національної гвардії ВПС на авіабазу Кадена на Окінаві.

F-22 перебували в Японії для виконання «різноманітних місій для підвищення оперативної готовності для захисту Японії та забезпечення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», – йдеться у заяві США.

Також цього тижня морські патрульні літаки США та Японії провели навчання поблизу островів Нансей, найближчої японської території до Тайваню, і поблизу островів Сенкаку, ланцюга безлюдних островів, на які також претендує Китай.

Ці навчання були проведені для «посилення спроможності японсько-американського альянсу для ефективного стримування», йдеться у заяві Японії.

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