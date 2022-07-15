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13:29 15 Июля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Лукашенко негласно схвалив контрабанду до Білорусі санкційних товарів

Керівництво Білорусі надало негласну вказівку командуванню Державного прикордонного комітету не перешкоджати контрабанді на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Режим Лукашенко наманається вижити під західними санкціями

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Там зазначили, що таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу.

“Тож влада білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників”, – пояснили в ГУР.

Там вважають, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі (а в подальшому і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо.

Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Тэги: беларусь, Білорусь
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