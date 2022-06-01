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14:22 15 Июля 2022 0 Комментарии
У “ЛНР” оголосили про створення штабу з підготовки псевдореферендуму
У “ЛНР” начебто створено штаб з підготовки референдуму про входження території частини Луганської області до складу РФ.
"ЛНР" живе між референдумами і військовими діями
Про це повідомило російське агентство Інтерфакс із посиланням на «радницю глави республіки» Марину Філіппову.
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«Сьогодні на першому засіданні Громадської палати другого скликання було ухвалено дуже важливе рішення, яке, звичайно ж, ми вітатимемо і підтримуватимемо, – про створення громадського штабу з підтримки та проведення референдуму на нашій території щодо входження «ЛНР» до складу РФ», – сказала вона.
Тэги: ЛНР
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