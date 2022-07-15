У Мелітополі вночі підірвали штаб окупантів: вони почали виводити з міста техніку

У південній частині Мелітополя вночі підірвано, ймовірно, штаб або пункт управління загарбників.

Окупанти перелякані через обстріли своїх баз у Мелітополі



Про це в ефірі телеканалу «Freedom» повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«У південній частині міста було підірвано чи то російський штаб, чи то російський пункт управління. З ночі йшов густий чорний дим у південній частині», – сказав він.

За словами Федорова, вночі на центральній площі міста було чути вибухи. За його інформацією, загарбники влаштцвали стрілянину, аби залякувати мешканців.

Також мер додав, що росіяни перетягували всю свою техніку в південну частину міста та у бік Азовського узбережжя – до Кирилівки та Охрімівки.

“Вони думали, що наша далекобійна артилерія туди не дістає. Як показала сьогоднішня ніч: дістає вже й туди”, – повідомив Федоров.

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