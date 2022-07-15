Партия «Слуга народа» не одобряет конфликт между депутатами Тищенко и Безуглой

Партия «Слуга народа» не одобряет заявление нардепа Марьяны Безуглой по поводу исключения коллеги Николая Тищенко из состава фракции и лишения членства в политсиле.

В партии не будут вмешиваться в конфликт и не одобряют позицию Безуглой. Политсила считает, что подобные споры между однопартийцами вредят имиджу «Слуги народа». Об этом LB.ua в комментарии сообщила представитель партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«Мы не вмешиваемся в личные споры между депутатами, пока это не мешает законодательной работе», – заявила она.

В то же время в партии считают, что заявление Безуглой вредит имиджу партии и не своевременно.

«Но и не одобряем, когда они выносятся в публичную плоскость, поскольку это вредит имиджу партии. Сегодня, в условиях войны точно не время для подобных конфликтов», – подчеркнула спикер.

Напомним, Марьяна Безуглая обратилась к руководству «Слуги народа» с просьбой рассмотреть исключение из фракции Николая Тищенко и прекращение его членства в партии.

В своем заявлении в адрес руководства «Слуги народа» Безугла заявила, что Тищенко совершал дискредитирующие политическую силу действия, сотрудничал с другими политическими партиями, становился фигурантом антикоррупционных расследований журналистов и незаконно получил наградное оружие. Все это, по мнению депутатов, дискредитирует полистилу.