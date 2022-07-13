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16:22 15 Июля 2022 216 Комментарии
Під Запоріжжям українські захисники збили два російські літаки
Бійці із Центру спецоперацій «А» СБУ та військоі Збройних сил України на запорізькому напрямку знищили два ворожих літаки.
Мінус два ворожих літака в небі на запорізькому напрямку
Про це повідомила пресслужба СБУ.
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Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але українські захисники діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК.
Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – уражено.
Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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