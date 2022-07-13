Під Запоріжжям українські захисники збили два російські літаки

Бійці із Центру спецоперацій «А» СБУ та військоі Збройних сил України на запорізькому напрямку знищили два ворожих літаки.

Мінус два ворожих літака в небі на запорізькому напрямку



Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але українські захисники діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК.

Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – уражено.

Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя