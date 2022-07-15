Єврокомісія оголосила про сьомий пакет санкцій проти РФ: по чому вдарять

Єврокомісія винесла на розгляд країн ЄС проект сьомого санкційного пакету проти Росії.

Сьомий пакет вдарить по імпорту золоту



Про це повідомило Reuters.

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Проект пакету, який потребує схвалення урядів ЄС, включає заборону на імпорт російського золота в ЄС, яка буде застосовуватися з моменту ухвалення нових санкцій. .

Ця міра також вдарить по імпорту російського золота через треті країни, але поки невідомо, як це буде працювати.

Брюссель також посилить існуючі заходи, встановивши нові обмеження на імпорт товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, включаючи хімікати та обладнання.

Нові люди та організації, які вважаються близькими до Кремля, також будуть додані до чорного списку ЄС. Він пердбачає заморожування їхніх активів і заборони на поїздки.

Комісія також внесе деякі зміни в існуючі санкції, щоб переконатися, що вони не вдарять по експорту продовольства та зерна з Росії.

Африканські країни заявили, що санкції ЄС сприяли триваючій продовольчій кризі, головним чином спричиненій війною в Україні та блокадою Росією українських портів, звідки зернові зазвичай експортуються у світ.