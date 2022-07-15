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17:25 15 Июля 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Міністр соцполітики Марина Лазебна подала у відставку

До Верховної Ради України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України.

Лазебна працювала на посады vsyscnhf p березня 2020 року

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Під час свого призначення на цю посаду Лазебна вважалася людиною, близькою до Ріната Ахметова.

Причини відставки поки що невідомі.

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