Міністр соцполітики Марина Лазебна подала у відставку

До Верховної Ради України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України.

Лазебна працювала на посады vsyscnhf p березня 2020 року



Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Під час свого призначення на цю посаду Лазебна вважалася людиною, близькою до Ріната Ахметова.

Причини відставки поки що невідомі.