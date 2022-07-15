15.07.2022 16:48
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17:25 15 Июля 2022 45 Комментарии
Міністр соцполітики Марина Лазебна подала у відставку
До Верховної Ради України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України.
Лазебна працювала на посады vsyscnhf p березня 2020 року
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Під час свого призначення на цю посаду Лазебна вважалася людиною, близькою до Ріната Ахметова.
Причини відставки поки що невідомі.
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