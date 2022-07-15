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21:20 15 Июля 2022 Просмотров 577   КомментариевКомментарии

У Дніпрі пролунали вибухи: над містом стовпи диму

Увечері 15 липня у Дніпрі після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Говорять, що було дуже голосно. Як мінімум, відомо про чотири прильоти.

Люди повідомляють про пожежі. Над містом піднімається кілька стовпів диму.

Також відомо, що щонайменше одну ракету збила система ППО.

Стовпи диму над Дніпром

Стовпи диму над Дніпром

Повідомляють, що в місті багато пожарів, але рятувальники на місці.

В Дніпрі багато пожарів

В Дніпрі багато пожарів

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