У Дніпрі пролунали вибухи: над містом стовпи диму

Увечері 15 липня у Дніпрі після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Говорять, що було дуже голосно. Як мінімум, відомо про чотири прильоти.

Люди повідомляють про пожежі. Над містом піднімається кілька стовпів диму.

Також відомо, що щонайменше одну ракету збила система ППО.

Повідомляють, що в місті багато пожарів, але рятувальники на місці.