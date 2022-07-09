Вечірній обстріл Дніпра: є загиблі і поранені

Внаслідок ракетної атаки по Дніпру ввечері 15 липня ворог влучив у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним, є загиблі та поранені.

Після влучання в Дніпрі виникла пожежа



Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

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За попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені: 2 мають середні ураження, 13 – легкі.

Згоріло 2 автомобілі, пошкоджено ще майже 10 машин.

У житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері.

На промисловому підприємстві була сильна пожежа.

Масштаби руйнувань ще з’ясовуються.

Крім того, представник департаменту транспорту міськради Дніпра Іван Васючков повідомив, що внаслідок ракетного удару в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

«Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу», – розповів Васючков.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резниченка, українські військові збили чотири з шести російських ракет, які увечері атакували Дніпро та область.

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