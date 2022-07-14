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08:05 16 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Росія знов обстріляла ракетами Костянтинівку на Донеччині

Зранку 16 липня російські ракети вдарили по місту Костянтинівка в Донецькій області.

Удар припав на приватний сектор

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промисловим об’єктам.

“Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість. Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз – зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі”, – написав Кириленко.

Вирва від російської ракети

Вирва від російської ракети

Тэги: Донецк, Краматорск, Донецьк, Краматорськ
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