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08:05 16 Июля 2022 16 Комментарии
Росія знов обстріляла ракетами Костянтинівку на Донеччині
Зранку 16 липня російські ракети вдарили по місту Костянтинівка в Донецькій області.
Удар припав на приватний сектор
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
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За його словами, ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промисловим об’єктам.
“Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість. Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз – зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі”, – написав Кириленко.
Тэги: Донецк, Краматорск, Донецьк, Краматорськ
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