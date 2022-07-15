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08:40 16 Июля 2022 2569 Комментарии
У Росії розбився цивільний літак: усі загинули
У Новокубанському районі Краснодарського краю розбився літак Ан-2, двоє людей загинули.
Літак впав, зачепившись за ЛЕП
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на управління МНС регіону.
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У відомстві зазначили, що літак зазнав аварії внаслідок зіткнення з ЛЕП.
За словами місцевих жителів, вони побачили електричний спалах, після чого літак упав між полем та дорогою.
Руйнувань на землі немає, на місці працюють екстрені служби.
Тэги: Россия, Росія
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