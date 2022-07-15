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08:40 16 Июля 2022 Просмотров 2569   КомментариевКомментарии

У Росії розбився цивільний літак: усі загинули

У Новокубанському районі Краснодарського краю розбився літак Ан-2, двоє людей загинули.

Літак впав, зачепившись за ЛЕП

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на управління МНС регіону.

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У відомстві зазначили, що літак зазнав аварії внаслідок зіткнення з ЛЕП.

За словами місцевих жителів, вони побачили електричний спалах, після чого літак упав між полем та дорогою.

Руйнувань на землі немає, на місці працюють екстрені служби.

Тэги: Россия, Росія
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